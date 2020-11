Coronavirus, disposta la chiusura e sanificazione del circolo bocciofilo di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Disposta la chiusura del circolo bocciofilo di Luco dei Marsi. A comunicare la misura preventiva adottata vista la situazione sanitaria attuale è stata la sindaca Marivera De Rosa.

“Carissimi, comunico che, in via precauzionale, abbiamo disposto la chiusura del locale circolo bocciofilo, da oggi e per dieci giorni, fino a lunedì 16 novembre. In questo periodo saranno effettuate tutte le operazioni di igienizzazione più opportune.” scrive la De Rosa sul suo profilo Facebook.

“Raccomando a tutti le misure precauzionali più stringenti, come in particolare di ridurre uscite e spostamenti al minimo indispensabile, una raccomandazione che rivolgo a tutti e in particolare, nell’occasione, alle persone più avanti con l’età e che magari hanno già delle problematiche che li rendono soggetti, non in via esclusiva, come ormai noto, ma maggiormente, alle gravi complicanze del contagio da Covid-19. Dunque, a loro, componente preziosa ed esposta della nostra comunità, raccomando la più grande prudenza. So che è un sacrificio dover limitare lo scambio sociale e le piccole cose quotidiane ad esso connesse, ma è ora fondamentale farlo, per preservare quella salute che ci permetterà di tornare ad apprezzare appieno tutto ciò che oggi dobbiamo limitare ma che presto, è l’auspicio, ritroveremo in libertà e sicurezza.” conclude il primo cittadino luchese Marivera De Rosa.