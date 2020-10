Coronavirus: didattica a distanza per le scuole superiori di Avezzano. In classe solo primi e secondi

Avezzano. Al via la didattica a distanza per le classi terze, quarte e quinte di tutte le scuole superiori di Avezzano. La notizia, che era nell’aria già da qualche giorno a causa dei numerosi casi riscontrati nel territorio come raccontato da MarsicaLive, è stata confermata dal primo cittadino di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, che ha firmato il provvedimento. A scuola andranno solo i ragazzi delle prime e delle seconde classi.

Oltre ai numerosi casi è stata riscontrata la problematica legata ai trasporti. Studenti e genitori, infatti, hanno lamentato un affollamento sui mezzi di trasporto che non avrebbe permesso ai ragazzi di mantenere la giusta distanza di sicurezza. Tante poi le classi degli istituti superiori in quarantena a causa di contagi di studenti e docenti.

La situazione ha spinto il sindaco Di Pangrazio, dopo un confronto con gli altri colleghi del territorio, a firmare l’ordinanza con la quale ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per le classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori della città. Saranno i dirigenti scolastici ora a doversi attrezzare per attivarla almeno fino a quando la situazione emergenziale non rientrerà. Andranno a scuola, per il momento, i ragazzi dei primi e secondi.