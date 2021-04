Coronavirus, dalla mezzanotte tutta la Marsica entra in zona gialla (VIDEO)

Avezzano. Dalla mezzanotte tutta la Marsica entra in zona gialla. È quanto deciso dal governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’unità di crisi regionale che si è tenuta oggi pomeriggio. Nella riunione della scorsa settimana il governatore aveva deciso di lasciare in zona rossa i comuni di Morino, San Vincenzo Sante Marie e Oricola.

In Abruzzo l’Rt scende a 0,78. Restano rossi solo due comuni, ossia Barisciano e San Pio delle Camere, mentre il resto della regione sarà tutto in zona gialla.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi.

Una settimana che ha visto l’indice RT scendere ulteriormente rispetto a quella scorsa, da 0,84 a 0,78, in attesa di ufficializzazione da parte dell’Unità di crisi nazionale. Sta scendendo l’occupazione dei posti letto in ospedale sempre più vicina alla percentuale del 20%.

“La prima settimana dell’Abruzzo in zona gialla”, ha dichiarato il presidente Marsilio, “ha mostrato segnali positivi riguardo l’andamento dei contagi e il comportamento corretto dei cittadini. Il numero dei contagiati si abbassa ulteriormente, anche se si continuano a monitorare alcune situazioni, a cominciare da alcune scuole dove si sono registrati focolai che sono stati immediatamente isolati. Per il resto rimangono solo due Comuni in tutta la regione, San Pio delle Camere e Barisciano, dove si rende necessario prorogare le misure della zona rossa. Tutti gli altri Comuni torneranno in zona gialla a partire da domani”.

“Per quanto riguarda i vaccini”, ha sottolineato il presidente Marsilio, “oggi era una giornata importante perché il commissario Figliuolo e il Governo hanno chiamato a raccolta tutta l’Italia alla sfida di raggiungere e superare la quota di 500.000 vaccinazioni giornaliere. In Abruzzo l’obiettivo era 11mila e già nel corso della nostra riunione, prima della chiusura dei punti vaccinali abbiamo raggiunto 11.300 persone vaccinate. L’Abruzzo ha fatto la sua parte, ha contribuito, anche con un piccolo margine positivo al raggiungimento di questa soglia importante. E’ la dimostrazione che più vaccini ci danno più riusciamo a farne”.

Il presidente Marsilio ha anche confermato la visita del generale Figliuolo, in Abruzzo la prossima settimana. “Il 7 maggio il Commissario Figliuolo, insieme al capo della Protezione civile Curcio, sarà in Abruzzo. Sono visite che sta facendo in tutta Italia, siamo ben lieti di poterlo accogliere e mostrargli come funzionano i nostri centri vaccinali”.