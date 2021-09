Coronavirus, crescono i contagi nella Marsica: casi a Trasacco e Luco, previsti nuovi screening

Trasacco. Emergono nuovi casi di positività di coronavirus nella Marsica. I nuovi casi riguardano i comuni di Trasacco, Luco dei Marsi e Celano. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 100 nuovi casi, di cui 33 nella provincia dell’Aquila.

A Trasacco sono circa una ventina i casi positivi al covid19. Alcuni casi riguardano un’azienda agricola di Trasacco che, come dichiarato al nostro giornale dal sindaco Cesidio Lobene non sono riconducibili esclusivamente al paese ma riguardano dipendenti provenienti da territori limitrofi.

“I nuovi casi”, ha spiegato il primo cittadino Lobene, “vengono costantemente monitorati e le autorità preposte al controllo seguono con scrupolosa precisione tutti i controlli necessari”. Oggi il bollettino verrà aggiornato.

A Luco dei Marsi si registrano 5 nuovi casi. “Ho ricevuto la conferma”, sottolinea il sindaco Marivera De Rosa, “che cinque degli ultimi nuovi casi di contagio accertati sono riferiti a cittadini domiciliati nel nostro paese. I casi sono stati individuati tra quelli (diversi secondo le prime informazioni ricevute e tuttora in fase di accertamento) rilevati tra il personale di un’ azienda, non sita nel nostro territorio. Ai contagiati faccio i migliori auguri di pronta guarigione. Gli uffici preposti hanno naturalmente attivato tutte le procedure del caso, e colgo l’occasione per anticiparvi che nei prossimi giorni procederemo a una nuova tornata vaccinale e a un nuovo screening generale gratuito”.

“La vaccinazione è fondamentale”, ricorda il primo cittadino, “come ormai è chiaro. Non mi dilungo su aspetti medici e scientifici che possiamo facilmente attingere, coi mezzi di oggi, da medici e scienziati competenti. I dati ci dicono che il vaccino è l’unico mezzo per abbattere i contagi e soprattutto che, anche in caso di contagio, con la copertura vaccinale nella maggioranza assoluta dei casi si scongiura il peggio. Invito tutti ad aderire senza indugio, tanto alla vaccinazione (per quanti non vi si siano ancora sottoposti) quanto ai test. Continuiamo a mantenere alta la guardia e a osservare le norme di prevenzione”.

A Celano i casi totali di contagio sono 14, nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo caso.

L’amministrazione comunale ricorda come è necessario continuare a rispettare le regole: utilizzo della mascherina al chiuso e nei luoghi assembrati, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani ed evitare gli assembramenti. I dati relativi al numero delle persone negativizzate sono aggiornati quotidianamente dal punto Covid-19 comunale.