Coronavirus: crescono ancora i contagi nella Marsica, 23 nuovi casi in un giorno

Avezzano. Crescono ancora i contagi nella Marsica. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, infatti, nel territorio marsicano, 23 nuovi casi.

Nello specifico 6 nuovi casi si riferiscono al Comune di Avezzano, 6 a Celano, 3 a Trasacco, 2 a Cerchio, 2 a Luco dei Marsi, 2 a San Vincenzo Valle Roveto, 1 ad Aielli e 1 a Capistrello.

A livello provinciale, secondo i dati registrati dall’assessorato alla Salute, nella provincia dell’Aquila nelle ultime ore sono 50 i contagi. Sono 195 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: del totale dei casi positivi, 17.750 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+50), 18.246 in provincia di Chieti (+59), 17.763 in provincia di Pescara (+7), 16.574 in provincia di Teramo (+80), 547 fuori regione (+1) e 187 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.