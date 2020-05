Coronavirus, Cotturone e Baruffa: incentivi ai cittadini di Celano, ma troppe le categorie escluse

Celano. A Celano, dopo vari appelli del Partito Democratico, di Rifondazione Comunista e di diverse forze civiche, sono stati stanziati 200mila euro per aiutare alcune categorie d’impresa in difficoltà a causa del Covid-19.

“Purtroppo però”, dichiarano i segretari dei circoli del Pd Calvino Cotturone e di Rifondazione Comunista Vittoriano Baruffa, “siamo riusciti a far approvare gli incentivi per sole tre categorie di commercianti: le attività commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione e le attività inerenti i servizi alla persona. Sono poi stati destinati 60mila euro, fondi del Governo, per le famiglie attraverso buoni e pacchi spesa. È un primo passo, ma non è sufficiente, continuano, la situazione che stiamo affrontando è molto complessa e il sindaco sembra non voler percorrere le soluzioni che potrebbero veramente aiutare i nostri concittadini”.

“Fondi comunali per 3 categorie di impresa e un aiuto irrisorio per le famiglie. E tutti gli altri?”, chiedono i due, “il Covid-19 ha colpito una nazione intera, indistintamente. E gli agricoltori? E i liberi professionisti? E gli artisti? E le famiglie che non sono riuscite ad avere accesso ai fondi nazionali? Ecco la nostra soluzione signor Sindaco”, sottolineano, “1.500 euro al mese a tutte le famiglie bisognose fino alla fine del Covid, noi ci fidiamo dei nostri concittadini, si fidi anche lei, siamo certi che chi non ne ha veramente necessità, non ne farà richiesta. Mille euro al mese, marzo incluso, fino alla fine del Covid per tutte le Partite Iva, gli agricoltori, le associazioni e i liberi professionisti, 500 euro di bonus mensile per il pagamento dei canoni di affitto per i redditi fino a 28.000€ euro, prenda esempio da altri Comuni che già lo hanno fatto e, infine, abolire la tassa sui rifiuti, come le abbiamo detto più volte, è un segno minimo di vicinanza ai cittadini in questo momento difficile”.

“E, Signor Sindaco”, concludono Cotturone e Baruffa, “se si sta chiedendo dove prendere i soldi, controlli le casse del Comune sotto la voce “fondi per il fotovoltaico”, si accorgerà che abbiamo a disposizione 5 milioni di euro che potrebbero essere adoperati in questo momento di straordinaria emergenza”.