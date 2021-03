Coronavirus, continuano gli screening nella Marsica

Continuano infaticabilmente le operazioni di screening nei comuni marsicani per individuare i positivi al covid-19 e bloccare la catena di contagi nella zona.

Nella giornata di ieri nel comune di San Benedetto dei Marsi sono stati eseguiti oltre 600 test, di cui 15 a domicilio. Solo un positivo è stato rilevato ed è subito scattato il protocollo di tracciamento per rilevare i contatti avuti negli ultimi giorni.

Degno di nota è l’incremento del numero di persone che volontariamente, e con enorme senso civico, ha deciso di sottoporsi al test, un numero di 150 unità superiore rispetto alle settimane precedenti e con molti volti nuovi.

Il sindaco di San Benedetto, Quirino D’Orazio, esprime un immenso ringraziamento per questo impressionante lavoro fatto in pochissimo tempo ma con professionalità. Un sentito grazie viene espresso a tutti i dottori, gli infermieri, e gli operatori sanitari che hanno svolto con celerità e professionalità un lavoro così delicato e importante come quello dello screening.

“Un immenso grazie va anche ai volontari della Protezione Civile Comunale”, aggiunge il sindaco, “ed ai volontari della nostra Misericordia, che hanno coadiuvato i lavori, registrando dati e curato la logistica anche per effettuare i tamponi a domicilio per gli invalidi e per le persone fragili del nostro paese che avevano prenotato il servizio”.

“Ci aspettano giorni difficili”, annuncia inoltre in conclusione sempre il sindaco D’Orazio, “e l’ordinanza regionale emanata ieri, affiancata da quella comunale di oggi, impongono provvedimenti restrittivi atti a preservare un adeguato livello di sicurezza sanitaria nella nostra Comunità. Siamo in piena terza ondata e siamo chiamati ad adottare provvedimenti adeguati al contenimento di questo maledetto virus, sacrificando, a volte, l’interesse di pochi, ma per salvaguardare l’interesse collettivo.

Con tanti sacrifici, insieme, supereremo anche questo periodo. Fiero ed orgoglioso di tutti voi”.

Migliore la situazione ad Ortucchio, dove il vicesindaco Mario D’Agostino dichiara che nello screening effettuato ieri non è stata riscontrata alcuna positività, a fronte dei circa 399 tamponi effettuati.

Si arresta dunque ad otto il numero di positivi nel paese. Un risultato incoraggiante che fa ben sperare per il futuro, anche se lo stesso vicesindaco raccomanda di non abbassare la guardia e invita a prestare massima attenzione per tenere i numeri sotto controllo.