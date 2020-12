Coronavirus, continua il monitoraggio sulla popolazione. Dal 16 al 23 test per tutti coloro che rientrano per Natale

Avezzano. Si è concluso ieri sera lo screening di massa nella città di Avezzano. Sono stati effettuati in totale 10.324 test antigenici rapidi e sono stati individuati 36 positivi, pari allo 0,34%. Tuttavia, non finisce qui. Il Comune ha infatti predisposto ulteriori test gratuiti dal 16 al 23 dicembre per tutte le persone che rientrano in città in occasione delle festività natalizie.

“Ringrazio di cuore tutte le 400 persone impegnate nella macchina organizzativa dello screening di questi giorni”, ha affermato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, “uno speciale riconoscimento lo rivolgo ai 130 volontari sanitari che sono accorsi anche da fuori regione. Tuttavia la battaglia contro il virus non termina sicuramente qui. Bisogna tenere alta l’attenzione e per questo motivo abbiamo deciso di avviare un ulteriore attività di monitoraggio dal 16 al 23 dicembre. Tutti coloro che rientrano per Natale, devono poter riabbracciare i propri cari, i propri genitori e i propri nonni nella tranquillità e nella serenità consone all’atmosfera natalizia Ringrazio le dottoresse e assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questo screening e che saranno a disposizione anche in queste prossime date”.

I test saranno effettuati gratuitamente previa prenotazione. Per informazioni si può contattare il Centro Operativo Comunale chiamando i numeri 0863 1809815 e 3666712054.