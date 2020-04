Coronavirus: comune Avezzano cerca strutture per accoglienza sorvegliata delle persone sottoposte a quarantena

Avezzano. Il comune di Avezzano, facendo riferimento alla nota della Protezione Civile della Regione Abruzzo inviata ai sindaci dei Comuni di questo territorio, intende avviare una ricognizione per l’individuazione di strutture destinate all’eventuale accoglienza di persone in quarantena con sorveglianza attiva.

In particolare, il presente avviso pubblico è finalizzato alla ricerca di soggetti proprietari e/o gestori di unità immobiliari che insistono sul territorio del comune di Avezzano e aree limitrofe che possano risultare funzionali al raggiungimento della finalità sopra espressa, assicurando sia l’esigenza di limitare l’impatto psicologico derivante dal trasferimento del soggetto coinvolto, sia quella di ridurre i costi di gestione. A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, il comune di Avezzano sottoporrà al soggetto attuatore (Struttura di missione della Protezione civile regionale) e all’Asl competente le proposte pervenute unitamente alle valutazioni dell’Ente locale per i riferimenti di interesse, senza impegno per le parti.

Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verranno sottoposte con priorità quelle proposte pervenute che risultino relative ad immobili immediatamente disponibili e ritenuti idonei rispetto alle esigenze considerate dal soggetto attuatore. A tal proposito, le proposte dovranno essere corredate da una nota informativa che descriva le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili, del loro stato e degli spazi disponibili, nonché i servizi che possano essere messi a disposizione.

La presentazione della proposta potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 12 del giorno 20.04.2020.

Le proposte dovranno essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: [email protected]

Caratteristiche funzionali

Indicare, in particolare, la dotazione e il numero di posti letto in strutture ricettive, elencate in via di massima nel paragrafo successivo relativo alle tipologie possibili, per ospitalità temporanea

per le persone che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva o che siano transitati nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con quarantena obbligatoria.

Tipologia

Alberghi, residence, ostelli, foresterie, case vacanze, pensionati, residenze sanitarie e/o altro.

Modelli

Il soggetto attuatore previe verifiche sull’idoneità della struttura proposta rispetto agli obiettivi di cui sopra, provvederà a definire le relative procedure negoziali per la messa a disposizione dell’immobile o di parte di esso.