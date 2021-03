Coronavirus, chiusa a Luco dei Marsi scuola dell’infanzia. Domani giornata di screening gratuito

Luco dei Marsi. Quarantena e chiusura della scuola dell’infanzia di Luco dei Marsi a causa di contagi da coronavirus. A darne notizia il sindaco, Marivera De Rosa, con ordinanza numero 11 firmata oggi, a seguito della nota protocollata da parte della Asl1 con cui si predispone la quarantena con isolamento domiciliare per gli alunni e il personale scolastico della scuola dell’infanzia “G. Rodari”.

Il sindaco, dopo il provvedimento e l’avviso protocollato dal dirigente scolastico Piero Buzzelli, ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia “G. Rodari”, la conseguente sospensione dell’attività didattica fino al 25 marzo e la sanificazione dell’edificio e delle pertinenze dello stesso.

“Si ricorda”, sottolinea il primo cittadino, “che è fatto obbligo alle persone poste in quarantena, e ai familiari conviventi in attesa di tampone, di non lasciare la propria abitazione se non per recarsi, su espresso invito della Asl, nelle strutture indicate per l’effettuazione dei test”.

Intanto per domani è stato organizzato in paese uno screening gratuito per contenere la diffusione dell’epidemia.