Coronavirus, c’è la prima vittima nella Marsica. Morta una donna avezzanese

Avezzano. Non ce l’ha fatta la donna di 84 anni che solo qualche settimana fa aveva contratto il coronavirus. L’anziana era risultata positiva al tampone e ricoverata d’urgenza all’ospedale dell’Aquila, nel padiglione ex G8, per le cure del caso.

Le sue condizioni sono parse subito critiche e la notte scorsa l’anziana si è spenta. La situazione nella Marsica è sempre più difficile. Il numero dei contagiati, a oggi, è arrivato a 27 casi e diversi sono i pazienti in attesa dell’esito del tampone come raccontato da MarsicaLive.

Al momento, il totale dei contagiati nella provincia dell’Aquila è di 54 casi, di cui 23 ricoverati non in terapia intensiva, sette in terapia intensiva e quattordici in isolamento domiciliare, due risultano guariti e due sono deceduti (uno proveniente da un’altra provincia).