Coronavirus Carsoli: chiusa la scuola per l’infanzia e lezioni sospese per due classi della primaria

Carsoli. L’emergenza coronavirus non frena i contagi nel comune marciscano di Carsoli, dove con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura della scuola per l’infanzia e la sospensione delle lezioni per le classi 4 A e prima C della scuola primaria comunale. Il sindaco Velia Nazzaro ha resto noto che il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino 1° giugno 2021. La decisione è conseguita in relazione all’insorgenza di 3 casi di infezioni da coronavirus, una per un bambino frequentante la scuola dell’infanzia di cui si è disposta la chiusura e due per i bambini frequentanti le classi della scuola primaria del comune, di cui si è data la sospensione delle lezioni in presenza.