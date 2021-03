Coronavirus, calano i casi nella Marsica: registrati in un giorno 19 positivi

Avezzano. Sono 19 i nuovi casi di covid registrati nella Marsica. Dato in calo rispetto ai giorni passati. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 153 nuovi casi, di età compresa tra 1 e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo.

In tutta la provincia dell’Aquila complessivamente sono stati registrati 59 casi di cui solo 19 nella Marsica. Il Comune con più positivi è Avezzano che nella giornata di oggi ha avuto 13 casi. Seguono poi Celano con 2, Scurcola Marsicana uno, Pescina uno, Magliano de’ Marsi uno e Pereto uno.

Sono complessivamente 64924 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione.