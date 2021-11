Coronavirus, bollettino regionale: oggi 138 nuovi positivi e nessun decesso

L’Aquila. Pubblicati i dati dell’odierno bollettino regionale. Oggi in Abruzzo il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, si arricchisce di 138 nuovi positivi di età compresa tra 2 e 82 anni (11 residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 57 a Chieti, 39 a Pescara, 26 a Teramo, 5 con residenza e domicilio in accertamento). Eseguiti 3.140 tamponi molecolari e 11.409 test antigenici. Fortunatamente non si registrano decessi. Sono 80.566 i guariti (+1). Risultano, invece, 4.311 gli attuali positivi (+137): 106 ricoverati in area medica (+8); 9 in terapia intensiva (invariato); 4.196 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (+129).