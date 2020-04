Coronavirus, Avezzano città più colpita nella provincia dell’Aquila. Passerotti: “Con le dovute misure, bisogna pensare alla ripresa”

Avezzano. Con 44 contagi e 30 persone in isolamento (attivo e passivo), la città di Avezzano è sicuramente quella con maggiori contagi di Covid-19 nella provincia dell’Aquila. Ieri sera, nella diretta su Abruzzolive, il commissario prefettizio Mauro Passerotti, intervistato da Raffaele Castiglione Morelli, ha parlato della futura fase della ripresa della città “stamattina abbiamo avuto una riunione con le associazioni di categoria svolta nell’aula del consiglio comunale sulla necessità di aprire le attività commerciali e vedere quali sono le proposte riguardo le aziende. Quando sarà il momento per la ripresa economica della città, non sarà semplice. Dobbiamo cercare di abbattere i tempi e arrivare organizzati per riprendere economicamente la città”

“Sul sito del comune abbiamo inserito tutte le informazioni relativo allo status di questa prima fase dell’emergenza”, ha spiegato il commissario, “pubblichiamo in continuo aggiornamento il numero delle persone colpite dal virus e il numero delle persone in isolamento e tutti possono consultarla ed avere un quadro della situazione” continua, “abbiamo ovviamente iniziato una sanificazione della città e inoltre siamo riusciti in tempi record ad attivare i buoni spesa sostenendo circa 900 famiglie già prima di Pasqua”.

Sull’iniziativa di aprire un piccolo mercato ambulante, Passerotti ha commentato “l’iniziativa del comune di Avezzano ha avuto successo ed è stata ripresa anche da altri sindaci della Marsica”, spiega il commissario, “Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza alcune strutture ambulanti che vendono prodotti primari e alimentari anche per dare un segnale di ripresa, osservando rigorosamente le regole: ci sono 5 banchi a debita distanza e sorvegliata dal personale della protezione civile. Svolgono la loro attività in sicurezza e addirittura se ne chiede un’estensione ad altre parti della città anche periferiche”.