Coronavirus, avezzanese trovato positivo in aeroporto e bloccato. In città contagiato anche un pensionato

Avezzano. Sono stati registrati due nuovi contagi ad Avezzano, nelle ultime 24 ore, ed entrambi al momento si trovano sotto osservazione nei rispettive residenze. I casi sono stati resi noti dal quotidiano bollettino regionale.

Il primo è un italiano di 69 anni, ex dipendente delle poste che, trasportato in ospedale con sintomi influenzali, è risultato positivo al tampone che viene eseguito da prassi in casi come questo. Al momento, si stanno ripercorrendo i suoi spostamenti degli ultimi 15 giorni e inoltre, tutti i parenti sono stati posti sotto osservazione domiciliare.

Il secondo caso, invece, è un ragazzo di 30 anni che lavora in Lussemburgo e che 10 giorni fa era tornato in città. Per l’occasione, l’uomo ha anche fatto visita anche ai parenti che non vedeva da diverso tempo. Il tampone è stato svolto dopo che in aeroporto, dove il giovane si era recato per tornare in Lussemburgo, si sono accorti che presentava sintomi influenzali, grazie ai vari controlli di rito che vengono effettuati prima di salire sull’aereo.

Al momento, con questi due contagi, salgono dunque a 249 i casi positivi residenti o domiciliati nella provincia dell’Aquila dall’inizio della pandemia.