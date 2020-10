Coronavirus: chiuse le chiese per due settimane, contagiato anche il parroco

Capistrello. Nuovo aumento di casi di coronavirus a Capistrello. Nella giornata di oggi si sono registrati nuovi 5 casi, che portano il totale di 43 contagi in paese. A darne notizia il sindaco, Francesco Ciciotti, che ha emesso un’ordinanza, la numero 26, che ha disposto la chiusura delle chiese per 14 giorni per prevenire e contrastare “il rischio di diffusione del contagio, accertato il considerevole aumento di casi di infezione registrati negli ultimi giorni”.

In paese infatti il virus ha colpito anche il parroco, don Antonio Sterpetti e, alla luce dei numerosi casi, il primo cittadino ha disposto le nuove chiusure. I casi di questi giorni sono attribuibili proprio alle feste in occasione delle cerimonie religiose come banchetti di comunioni e cresime.

“Facciamo attenzione”, ha ricordato Ciciotti, “il nemico è ignoto, occulto e latente. Chi ha avuto contatti con un soggetto positivo, rispetti le disposizioni di sicurezza sulla quarantena”.