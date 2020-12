Coronavirus, appello delle Avis San Pelino e Paterno: donare per fare un grande regalo di Natale a chi soffre

Avezzano.“ Il Covid-19 sta mettendo, seriamente, in ginocchio il nostro sistema sanitario e, mai come oggi, è necessario donare per poter alleviare le sofferenze di chi, ogni giorno, si trova a lottare contro tante patologie diverse dal virus che, allo stato attuale delle cose, necessitano, comunque di una cura” queste le parole dei presidenti delle A.V.I.S. di San Pelino e Paterno, Simone Di Cicco e Mario Maggi, che si trovano, come sempre più spesso accade negli ultimi tempi, a collaborare per lo svolgimento della raccolta sangue che avverrà domenica 20 dicembre 2020 presso la cantina sociale del Fucino a Paterno. Un’occasione per fare un grande regalo di Natale a chi soffre e che non può permettersi di procrastinare cure essenziali”.

“Va, ulteriormente sottolineato come chiunque voglia”, spiegano,” e a qualunque gruppo associativo appartenga, può donare per questi in queste occasioni per le proprie entità ed anzi queste raccolte vengono proposte per tutti i donatori della Marsica che, non potendo farlo durante la settimana, per motivi di lavoro o famigliari, possono, comunque dare il proprio apporto a chi soffre.Va sottolineato che, inoltre, donare non fa bene solo a chi soffre, ma anche a se stessi, potendosi monitorare con attenzione prima delle feste natalizie in maniera del tutto gratuita”.

“Tante buone motivazioni per donare o iniziare a farlo”, concludono.