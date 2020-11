Coronavirus, Angelosante: uscire di casa solo per situazioni urgenti, anche in zone senza restrizioni

Avezzano. “Anche nelle località dove non ci sono le ristrettezze, consiglio di non uscire di casa se non per situazioni urgenti. È bisogna evitare assolutamente di esporsi in luoghi all’aperto e al chiuso dove non si può mantenere il distanziamento sociale”. Così il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante, medico e sindaco di Ovindoli (L’Aquila), facendo il punto sulla emergenza covid nella Marsica.

“Dobbiamo allentare la pressione sulle strutture sanitarie – spiega ancora -, in questo senso, ho fatto appello ai medici di famiglia per evitare che persone in condizioni non gravi arrivino in ospedale ed intasino il pronto soccorso”.

“La preoccupazione c’è, la situazione è difficile, è necessario mantenere tutte le precauzioni – continua il medico il quale sottolinea che “nessuno ha la bacchetta magica e in questo momento non servono le polemiche, ora agiamo insieme, una volta finita la emergenza affronteremo ogni punto”.