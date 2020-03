Coronavirus, ancora un contagiato a Magliano de’ Marsi. I casi in paese salgono a tre

Magliano de’ Marsi. Un nuovo contagiato nella Marsica. Si tratta di un paziente di Magliano de’ Marsi risultato positivo al tampone per il coronavirus effettuato nelle ultime ore. Una doccia fredda per la comunità maglianese già in apprensione per l’assessore Andrea Morgante e la moglie risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie stanno ora ricostruendo i contatti del nuovo positivo per capire se ci sono altre persone a rischio da sottoporre al tampone.

Salgono così a 31 i casi di marsicani che hanno contratto il virus che conta migliaia di contagiati in tutta Italia. Proprio ieri, inoltre, si è inoltre registrato il primo decesso. Si tratta di una 80enne di Avezzano ricoverata all’ospedale allestito negli spazi ex G8 dell’Aquila Nella Provincia dell’Aquila sono attualmente 60 i contagiati, di cui 23 ricoverati non in terapia intensiva e otto in terapia intensiva, due risultano guariti, tre sono deceduti (uno proveniente da un’altra provincia) e gli altri in isolamento domiciliare.