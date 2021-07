Coronavirus, ancora contagi nella Marsica: registrati 3 nuovi casi a Ortucchio

Si è tenuto oggi lo screening anticovid per la popolazione del Comune di Ortucchio nei locali dell’ex asilo in piazza Vittorio Emanuele III. “Abbiamo processato 297 tamponi e registrato 3 nuovi casi di positività al covid”, ha reso noto l’Amministrazione Comunale. “Salgono così a 9 i positivi in paese. Non serve gettare la croce addosso a nessuno, bisogna stare attenti ed attuare tutte le misure idonee a contrastare la diffusione del virus. Forza e coraggio”, ha concluso l’ Amministrazione Comunale.

Un nuovo caso registrato ieri anche a Pescina, secondo quanto riportato sulla pagina Facebook del sindaco del Comune di Pescina Mirko Zauri. “Dalla metà del mese di Maggio che il Comune di Pescina non venivano registrati nuovi casi di persone risultate positive al Covid. Ce lo siamo sempre detti di non abbassare la guardia di attenzione nei confronti della pandemia. Questa mattina ho avuto la conferma di un nostro concittadino di Venere è risultato positivo al Covid”, ha scritto il primo cittadino. “Non mi è stata confermata se può essere un eventuale variante Delta perché c’è bisogno di più giorni per avere una risposto certa. È un giovane e fortunatamente ha solo lievi sintomi portati dal Covid 19. Le sue persone a stretto contatto sono in quarantena e negli ultimi giorni prima della risposta al tampone il giovane responsabilmente ha evitato contatti restando in quarantena. Le raccomandazioni sono quelle di utilizzare i dispositivi di sicurezza sempre e il distanziamento minimo. È mio dovere tenervi aggiornati sempre dopo risposta certa avuta dagli organi preposti”, ha concluso Mirko Zauri.