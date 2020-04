Coronavirus: altro caso nella Marsica, si tratta di un cittadino di San Vincenzo Valle Roveto

San Vincenzo Valle Roveto. Ancora un caso di positività al Covid 19 nella Marsica. Si tratta di un cittadino residente nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto. E’ il secondo caso in paese. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale, prontamente avvertita dalla Asl a seguito del risultato del tampone.

“Il soggetto è attualmente a casa in buone condizioni e da parte delle autorità sanitarie competenti sono gia state attivate tutte le procedure di sicurezza previste per gestire l’emergenza”, dichiara il Comune in una nota che chiarisce anche “non vi sono collegamenti con il precedente caso che per nostra fortuna sta avendo un decorso regolare, sia per la persona contagiata che per le altre a lui prossime. I tamponi effettuati fin’ora sono risultati tutti negativi e a breve termineranno anche l’isolamento domiciliare”.

L’invito è sempre lo stesso: restare a casa, seguire e rispettare scrupolosamente le regole e attenersi a tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della propria e dell’altrui salute.