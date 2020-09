Coronavirus, altri casi in tutta la Marsica (+5): due nuovi positivi anche a Celano

Avezzano. Non si arresta l’escalation di contagi nella Marsica. Nuovi casi sono stati registrati in tutto il territorio. Sono 5 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di questi due sono stati registrati a Celano dove da giorni è scattata la corsa ai tamponi dopo il contagio di due persone tornate dalla Sardegna. Si tratta soprattutto di giovani.

I Comuni interessati oltre al Celano (+2), sono Avezzano (+1), Tagliacozzo (+1) e Luco dei Marsi (+1). Nella provincia dell’Aquila sono stati 13 i nuovi contagi di cui 7 nel solo comune di Bugnara, nella Valle Peligna, la zona più colpita negli ultimi giorni insieme alla Marsica. “Al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate”, spiegano dall’assessorato alla Sanità, “i casi di oggi che fanno riferimento alla provincia dell’Aquila salgono a 13. I casi della provincia dell’Aquila”, continuano dall’assessorato alla Sanità, “fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai (o casi singoli) già noti”. Ciò significa che sono casi già sotto controllo poiché i nuovi positivi sono stati infettati da persone già positive conosciute dalla Asl.

“Del totale dei casi positivi”, comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, “519 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 925 in provincia di Chieti (+2), 1709 in provincia di Pescara (+1), 720 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione (invariato) e 2 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza”.