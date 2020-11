Coronavirus, “all’ospedale di Avezzano 4 medici positivi su 5 e 50% infermieri contagiato”

Avezano. “Su cinque medici internisti quattro sono positivi, mentre il 50% del personale infermieristico è stato contagiato”. E’ questo l’allarme lanciato dai consiglieri comunali di Avezzano che in 16 hanno scritto una lettera aperta a causa della situazione di emergenza che si sta verificando in questi giorni ad Avezzano dove non ci sono più posti letto per i ricoveri e dove il reparto di Medicina è stato trasformato in reparto covid.

Secondo i firmatari del documento, i consiglieri Concetta Balsorio, Cristian Carpineta, Alessandra Cerone, Alfredo Chiantini, Antonio Del Boccio, Maria Antonietta Dominici, Ernesto Fracassi, Ignazio Iucci, Lucio Mercogliano, Alessandro Pierleoni, Gianluca Presutti, Fabrizio Ridolfi, Maurizio Seritti, Carmine Silvagni, Nello Simonelli e Roberto Verdecchia, “anche il restante del personale è in attesa di tampone e lavora con positività incerta”. Una situazione difficile che potrebbe degenerare da un momento all’latro.

“Qualora la Direzione sanitaria non darà concreta risposta a quanto sopra entro l’8 Novembre 2020”, avvertono i consiglieri, “provvederemo ad adire le vie legali oltre che a chiedere formalmente le dimissioni dei vertici dell’azienda sanitaria e il conseguente commissariamento”.