Coronavirus, alla Asl1 23 contagi nelle ultime ore: 12 riguardano la Marsica, ecco i comuni

Avezzano. Sono 23 i contagiati nella Asl1 nelle ultime 24 ore, di questi 12 riguardano la Marsica. Dei nuovi contagiati, 2 fanno riferimento al Comune di Avezzano mentre gli altri riguardano Carsoli 2, Celano 3, Castellafiume 3 e Balsorano 1.

Dall’inizio della pandemia è stato colpito dal virus il 3.9% della popolazione marsicana, contro il 2.9% della popolazione abruzzese.

Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 5.265 contagi in tutta la Marsica. Attualmente sul tutto il territorio ci sono 319 persone in quarantena, alla fine dell’anno erano 760. Mentre gli attualmente positivi sono 351. Le persone decedute in totale sono 193, lo 0,17% dell’intera popolazione marsicana. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 27 i marsicani in ospedale: 5 sono in terapia intensiva.

A livello provinciale i nuovi contagi riguardano Scoppito 1, Pereto 1, Pratola Peligna 1, Raiano 1, Sulmona 7 e Castel di Sangro 1.