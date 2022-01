Coronavirus, al via lo screening scolastico nella Marsica: ecco le info

Avezzano. Sono partiti questa mattina ad Avezzano gli screening per gli studenti, i docenti e il personale Ata. Secondo quanto disposto dall’ordinanza firmata il 31 dicembre dal presidente della Regione, Marco Marsilio, prima di tornare in classe è consigliabile effettuare un tampone di controllo. I test saranno effettuati nella palestra dello stadio dei Pini dalle 10 alle 17 e poi dalle 17 alle 20 solo per i bimbi al di sotto dei 6 anni. Sempre questa mattina sono previsti screening a Celano, circolo bocciofilo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, a Tagliacozzo, atrio dell’Istituto “Andrea Argoli” in via Marconi dalle 9 alle 14 e poi 15 alle 17 per i bimbi sotto ai 6 anni.

A Luco dei Marsi, dalle 9 alle 16, nella palestra della scuola, a Trasacco, palestra comunale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, a Canistro, dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Monti Simbruini, a Lecce nei Marsi dalle 15 alle 18 nella sede dell’ex corale per i ragazzi della scuola per l’infanzia e primaria, in quella della Croce Rossa per gli studenti della scuola media, a Capistrello dalle 8.30 nella scuola di Santa Barbara, a Pescina dalle 9.30 alle 12.30 allo stadio Barbati.

A Ortucchio dalle 9 alle 13 all’ex asilo. Per Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi e Massa d’Albe oggi dalle 9 alle 17 al Comune di Scurcola e domani dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 all’auditorium di Magliano. A Carsoli i test saranno eseguiti domani dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, nella sala di via Genova.