Coronavirus, al via i test seriologici alla Farmacia De Bernardinis: gratuito per studenti e loro conviventi

Al via i test seriologici realizzati in farmacia, grazie agli esercizi che hanno aderito al progetto realizzato dalla Regione Abruzzo insieme a Federfarma per la ricerca di anticorpi specifici Sars Cov-2 (test seriologico su sangue capillare ottenuto per puntura sul polpastrello).

Alla Farmacia De Bernardinis i test inizieranno domani, 1 dicembre 2020, a partire dalle 9.

Non è necessaria la prenotazione, all’arrivo nei locali (via Garibaldi 122- Avezzano- AQ) ci sarà la possibilità di staccare un numero progressivo che farà accedere al servizio in ordine di arrivo.

TEST SERIOLOGICO E TAMPONE – LE DIFFERENZE

I tamponi sono esami di laboratorio che servono a individuare la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie.

I TEST SERIOLOGICI invece servono a individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus.

Mentre i primi forniscono un’istantanea sull’infezione, i secondi “raccontano” la storia della malattia.

TEST SERIOLOGICO, IN COSA CONSISTE

Il test sierologico si effettua partendo da un prelievo di sangue venoso, tramite una piccola puntura sul polpastrello.

Il sangue viene analizzato per misurare la quantità e le tipologie degli anticorpi (immunoglobuline).

Essi sono prodotti dal nostro sistema immunitario per difendersi dalle minacce esterne come il coronavirus. Il test rileva la presenza di anticorpi ovvero di immunoglobuline IgM, IgG.

DOVE VIENE SVOLTO IL PRELIEVO E CON QUALI MODALITA’

Il servizio alla Farmacia De Bernardinis parte domani mattina, alle 9 (1 dicembre 2020). L’esame non si svolgerà nei locali della Farmacia ma in uno adiacente, strutturato per distanziare tramite un pannello, l’operatore e il paziente. All’arrivo si prende il numero progressivo, non c’è bisogno di prenotazione.

QUANTO COSTA

Il test seriologico è gratuito per gli studenti delle scuole e per i loro conviventi (NON SOLO DI AVEZZANO MA DI TUTTO IL TERRITORIO COMPRESO NELLA ASL1). Chi ha diritto, una volta svolto il primo test, potrà nuovamente eseguire l’esame dopo quindici giorni.

Per tutti gli altri il costo del test è di 15,58 euro.

IL RISULTATO DEL TEST SERIOLOGICO

Il risultato del test sarà reso disponibile ai servizi aziendali di igiene epidemiologica e sanità pubblica (SIESP) e ai medici di medicina generale/ Pediatri di libera scelta per le attività conseguenti (corretta interpretazione del risultato; contatto del cittadino in caso di esito positivo per eseguire il tampone molecolare).

IMPORTANTE

L’eventuale esito negativo del test non esclude la possibilità di essere affetti dal virus in quanto un contagio recente non può essere rilevato da questo tipo di test

(che va a esaminare invece lo sviluppo degli anticorpi al virus).

