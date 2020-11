Coronavirus, al via i lavori per la tensostruttura all’ospedale di Avezzano. Non sono previsti nuovi posti letto

Avezzano. Sono iniziati poco fa i lavori per l’installazione della tensostruttura fuori all’ospedale del capoluogo marsicano. A darne comunicazione è la Regione Abruzzo mediante una nota diffusa poca fa. Giovedì scorso l’incontro tra il presidente Marco Marsilio, parte della Giunta regionale fra cui l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il manager della Asl1 Roberto Testa e il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. Con il primo cittadino era presente anche l’assessore alle politiche sanitarie al Comune di Avezzano Maria Teresa Colizza.

In quell’occasione, così come da svariate settimane a questa parte, fu chiesto a gran voce un aumento dei posti letto, quindi una maggiore disponibilità degli stessi per far fronte alla carenza di spazi e ricoveri per i tanti pazienti che necessitano di cure e che, purtroppo, aumentano ogni giorno di più. Stamane la visita di Marsilio al nosocomio avezzanese in compagnia della Protezione Civile, della Croce Rossa e dei tecnici della Asl per effettuare un sopralluogo al fine di dare il via ai lavori per la realizzazione delle tensostruttura.

“Oggi pomeriggio, infatti, sono entrate in funzione le ruspe per lo sbancamento che verrà completato nella giornata di domani, così da permettere il montaggio, che si auspica avvenga entro la metà della prossima settimana, in tempi rapidissimi, di una struttura adeguata a supportare il Pronto Soccorso, lasciando inalterati i percorsi attualmente in uso per garantire la suddivisione degli itinerari sporco/pulito Covid”, si legge nel comunicato.

La richiesta di posti letto, dunque, non è stata al momento soddisfatta. Nel mentre la linea dei contagi in Abruzzo non accenna a rallentare (oggi si registrano 625 nuovi casi di cui 212 nella provincia dell’Aquila) e il rischio che la regione passi dall’essere zona gialla a zona rossa, cioè l’anticamera del lockdown, appare sempre più concreto.