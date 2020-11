Coronavirus, al via campagne di screening e tamponi antigenici nella Marsica: ecco dove farli

Avezzano. Contrastare il virus e individuare gli asintomatici. Nella Marsica i sindaci del territorio attivano campagne di screening e tamponi sui cittadini nel pieno della seconda ondata del coronavirus. Da domani a Civitella Roveto da domani sarà possibile fare tamponi antigenici per monitorare gli eventuali positivi e/o asintomatici tra i residenti. Il sindaco Sandro De Filippis ha stipulato una convenzione con Mediclinica/Medilab per permettere alla popolazione di sottoporsi al test rapido direttamente in paese. Grazie alla collaborazione del personale della Croce Verde di Civitella Roveto i tamponi verranno eseguiti domani, dalle 10 alle 13.30, nella sala del teatro comunale che è stata adeguatamente sanificata nei giorni scorsi con la supervisione del vice sindaco Pierluigi Oddi.

Parte invece oggi a Carsoli la campagna screening con tamponi rapidi. A darne notizia il sindaco della città, Velia Nazzarro. Per le prenotazioni è necessario telefonare al numero 0863 – 908302, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. “Un servizio fondamentale”, sottolinea il primo cittadino, “per evitare il propagarsi del virus fra la popolazione, un aiuto importante in questo momento particolarmente difficile”.

Da domani tamponi rapidi anche per i residenti di Trasacco. Una collaborazione nata dall’amministrazione Comunale a guida Lobene con il centro medico diagnostico Medilab. Da questa mattina è possibile prenotare i tamponi che si effettueranno nella giornata di domani nel campo sportivo comunale.

A Lecce nei Marsi saranno invece effettuate due giornate di screening. L’amministrazione comunale di Lecce Nei Marsi, con il sindaco Gianluca De Angelis, ha organizzato una tamponatura per tutti i ragazzi della scuola per l’infanzia, della primaria e della secondaria. I test saranno eseguiti gratuitamente dal medico di base nei locali della Croce Rossa (ex scuola elementare) secondo l’ordine alfabetico. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, è attivo invece il drive in per i tamponi molecolari all’ex Crab di Avezzano. I medici di DanteLab al lavoro quotidianamente garantiscono 1.500 tamponi a settimana. Per usufruirne è necessaria la prenotazione medica. Il costo è di 35euro per gli under 18 e 59 per gli adulti.