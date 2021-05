Coronavirus, ad Avezzano superata quota mille vaccini in un solo giorno

Avezzano. Al centro vaccinale di Avezzano somministrate in un giorno più di 1000 dosi di vaccino anticoronavirus.

Un impegno costante che ha visto tante professionalità scendere in campo per mandare avanti la campagna vaccinale così come richiesto dal commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo. Una promessa rispettata anche dallo stesso governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, che aveva più volte sottolineato che se fossero arrivate “più dosi la campagna sarebbe proseguita speditamente”.

In questi giorni il centro vaccinale allestito nella palestra della “Vivenza”, in via don Luigi Sturzo, sta lavorando per somministrare il vaccino agli over 50, senza dimenticare fragili e over 80. Da lunedì è stata attivata la piattaforma per aderire al vaccino dedicata agli over 40.

Anche il consigliere comunale, Antonio Del Boccio, soddisfatto dell’operato ha voluto complimentarsi con tutti gli operatori sanitari di Avezzano, della protezione civile comunale e i medici volontari che stanno lavorando a ritmi serrati per la città.