Coronavirus Abruzzo: registrati 23 nuovi casi, 2 positivi ad Avezzano

L’Aquila. 23 nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo.

11 riguardano la provincia di Pescara, 6 quella dell’Aquila, 3 il Chietino, 2 il Teramano e 1 un paziente

residente fuori regione. Dieci contagi riguardano solo l’area metropolitana, tra Spoltore (5 casi), Pescara (4) e Chieti (1). Contagi si registrano, tra l’altro, a Sulmona (3), Avezzano (2) e Collecorvino (2). La paziente più giovane è una 18enne di Sulmona, i più anziani hanno 68 anni. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 481.

Gli attualmente positivi sono 881 (+16): 52 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 824

(+15 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 199.492 test (+1.778). I guariti sono 3.057. Dei 4.419 casi abruzzesi, 631 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1.044 in provincia di Chieti, 1.886 in provincia di Pescara, 818 in provincia di Teramo, 38 fuori regione e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.