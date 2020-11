Coronavirus, a Tagliacozzo 16 positivi in quattro giorni. Sospesa l’attività didattica in 5 classi

Tagliacozzo. Continuano a crescere i numeri dei positivi al coronavirus nella Marsica dove ci si prepara per l’arrivo imminente della zona arancione. A Tagliacozzo negli ultimi giorni si è verificato un aumento dei contagi che risultano essere attualmente 60, 16 in più rispetto a giovedì scorso. Di questi dieci sono attualmente ricoverati negli ospedali di Avezzano e dell’Aquila. Ci sono poi 47 persone in sorveglianza attiva che attendono l’esito del tampone.

Il sindaco ha fatto sapere che rimane sospesa l’attività didattica in presenza per due seconde della scuola primaria “Bevilacqua” e per una prima, una seconda e una terza della scuola media “Argoli”. Chiunque avesse bisogno può contattare il centro operativo comunale, aperto nei giorni scorsi, al numero 3394671734.