Coronavirus a Luco, parla il nipote della 92enne positiva: non ha avuto contatti con noi

Luco dei Marsi. Ieri, dopo i nostri articoli sull’anziana signora di Luco risultata positiva al Covid19, il nipote della donna, anche lui di Luco, si è messo in contatto con la nostra redazione, confermando anzitutto che la notizia è vera, ma cercando anche di rassicurare i compaesani. Tutti i contatti dell’anziana sono stati ricostruiti dalle autorità sanitarie competenti e per tale motivo, ha evidenziato che la paziente non sembra avere avuto contatti recenti, nel periodo dell’emergenza coronavirus, con nessun concittadino luchese.

Il messaggio del nipote, di cui alleghiamo un piccolo screenshot, dice che a seguito delle polemiche è utile chiarire che la donna sembrerebbe essere stata contagiata presso la struttura dove era stata ricoverata e dove si trova attualmente, e siccome lì dentro non ha avuto contatti con nessun concittadino ha voluto rassicurare la cittadinanza luchese.

“La notizia è vera”, ha spiegato il nipote, “si tratta di mia nonna, è stata contagiata nella clinica ma è parecchio tempo che si trova lì e non ha avuto contatti con nessuna persona di Luco”.

Noi abbiamo deciso di mantenere l’anonimato della signora contagiata, conosciuta e stimata dai compaesani, ma anche quello del familiare che si è messo in contatto con noi, come vuole la deontologia professionale e le regole del protocollo sulla privacy, ancor più stringenti in questo delicatissimo momento che stiamo attraversando. Il nipote, infine, ci ha promesso che non appena i medici gli faranno sapere qualsiasi altra novità si metterà nuovamente in contatto con noi.