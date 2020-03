Coronavirus, a Celano esposizione straordinaria delle urne dei Santi Martiri e supplica dei fedeli in diretta Facebook

Celano. “Ci attendono giorni difficili, non abbassiamo la guardia e teniamo viva la speranza. Con il permesso del Vescovo, domenica prossima, 22 marzo 2020, prima della concelebrazione eucaristica, saranno straordinariamente esposte a porte chiuse le Urne dei nostri Santi martiri, protettori di Celano. Si potrà seguire la diretta soltanto via radio (FM 90.00) o sulla pagina Facebook della Parrocchia San Giovanni Celano”.

A renderlo noto è Don Ilvio Giandomenico, parroco di Celano, che prosegue “le urne saranno ricollocate sotto l’altare appena terminata la S. Messa, al fine di evitare qualunque concorso di popolo. Dal giorno seguente, lunedì 23 marzo, inizieremo una novena ai Santi Martiri. Per nove giorni consecutivi (vale a dire fino al 31 marzo), alle sei del pomeriggio di ogni giorno suoneranno le campane che ci inviteranno alla preghiera del Rosario”.

“Pregheremo restando a casa, recitando all’inizio una preghiera speciale ai Santi Martiri. La preghiera verrà pubblicata domenica. Chi vuole, può unirsi ogni giorno alla novena via radio o con la diretta trasmessa sulla pagina della Parrocchia San Giovanni Celano, alle ore 18. Chi, per qualunque motivo, fosse impossibilitato a mantenere l’orario comune, potrà certamente sceglierne un altro che risulti più comodo in quel giorno e pregare per conto proprio: la diretta più importante va dal cuore nostro al cuore di Dio”.

“Durante la novena ai Santi Martiri, e fino a quando sarà necessario per il bene nostro e di tutti, offriremo la comune penitenza di non poter uscire di casa se non per comprovata necessità. Quando l’emergenza sarà passata e il mondo sarà risollevato da questa dura prova, aggiungeremo un’altra data al calendario per dire grazie in modo speciale a Dio, alla Madre del Signore e ai nostri Santi Protettori. Un’altra data alle numerose, già note, che ci ricordano la potenza della loro intercessione. Condividete e stringiamoci insieme, da credenti e da celanesi, in questo momento di dura prova”.