Coronavirus, 8 nuovi casi nella Marsica: il virus si porta via un commerciante di Pescina

Avezzano. Sono otto i nuovi casi di coronavirus registrati ieri nella Marsica. I nuovi casi riguardano il Comune di Tagliacozzo (+2), Avezzano (+1), Civitella Roveto (+1), Canistro (+1), Magliano dei Marsi (+1), Trasacco (+1) e San Vincenzo Valle Roveto.

La Marsica piange un’altra vittima del covid: si tratta di Rolando Iulianella, detto “Peppino”, 75enne ex commerciante. Era stato ricoverato qualche giorno fa a causa dell’aggravarsi dei problemi respiratori dovuti al covid.

L’uomo era stato vaccinato con doppia dose e si era prenotato per la terza, pur non riuscendo a farla a causa del contagio. Aveva anche altre patologie pregresse. Era finito prima in ospedale ad Avezzano, poi trasferito in terapia sub intensiva.

A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Sulmona dove però è morto. Fino a dieci anni fa aveva gestito con la moglie un negozio di pasta all’uovo. Era molto stimato e conosciuto in paese dove tutti lo descrivono e lo ricordano come una persona perbene, cordiale, alla mano e sempre disponibile. Lascia la moglie Maria Pia e i figli Pasqualino e Mauro. Cordoglio è stato espresso per la sua morte dal sindaco Mirko Zauri e da tutta l’amministrazione comunale.

A Celano, con dati del 6 dicembre e 4 dicembre, non si registrano nuovi positivi. Si registra un negativizzato. Il totale dei positivi è 8. I dati relativi al numero delle persone negativizzate sono aggiornati quotidianamente dal punto Covid-19 comunale.