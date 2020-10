Coronavirus: 6 nuovi casi registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore

Avezzano. Sono stati registrati 6 nuovi casi di Coronavirus nella Marsica: 4 a Carsoli e 2 ad Avezzano.

Sono 30i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Nove fanno riferimento alla provincia dell’Aquila di cui 6 nella Marsica. Il paziente più giovane è una bimba di un anno della Valle Peligna, la più anziana è una 97enne.

Nove casi registrati nella provincia di Chieti, cinque riguardano il Teramano e quattro il Pescarese, mentre per tre sono in corso verifiche sulla provenienza. Sei, in tutto, i minorenni positivi, di età compresa tra uno e 16 anni. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 481. Superata quota 200mila tamponi: dall’inizio dell’emergenza ne sono stati eseguiti 201.484 (+1.992 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi, 28 in più rispetto a ieri, salgono a quota 909: 52 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e cinque in terapia intensiva, mentre gli altri 852 (+28) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.059.