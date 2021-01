Coronavirus: 5 nuovi casi registrati a Luco dei Marsi. Sindaca: domenica nuova tornata di screening

Luco dei Marsi. “Ho appena ricevuto comunicazione ufficiale di cinque nuovi casi di contagio accertati nel nostro paese. Alle persone contagiate faccio tanti auguri di pronta guarigione”, a dichiararlo la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa.

“Nell’occasione, vi informo che domenica, 24 gennaio, si terrà”, spiega il primo cittadino,” una nuova tornata di screening per il Covid-19. Come nei precedenti appuntamenti, i test saranno gratuiti e saranno eseguiti da operatori sanitari nella sede della Misericordia, in via Alessandro Torlonia, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Aderire allo screening è importante per salvaguardare la propria salute, quella dei propri cari e dell’intera comunità”.

“Oggi più che mai il nostro senso di responsabilità fa la differenza. Dunque: uso dei dispositivi di protezione, limitazione massima delle occasioni di contatto e test, così da interrompere più rapidamente possibile la catena dei contagi. Forza, e pazienza”, conlude la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa.