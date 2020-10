Coronavirus, 43 nuovi casi di contagio nella Marsica e 3 decessi in un giorno

Avezzano. Non si arrestano i contagi nella Marsica. Sono 43 quelli registrati in 24 ore sul territorio marsicano e 6 i comuni interessati con in testa Avezzano e Celano dove è stato riscontrato il maggior numero di contagi. Tre le vittime in un giorno, due delle quali fanno riferimento alla Rsa Don Orione. Il terzo decesso fa riferimento a Capistrello.

Da quanto emerge nel bollettino regionale i comuni marsicani con maggior numero di contagi sono 18 ad Avezzano, 12 a Celano e 6 a Capistrello. Altri sindaci hanno comunicato alla popolazione nuovi casi di contagio, e tra questi 3 a Trasacco, 3 a ad Aielli e 1 a San Benedetto.

Ad Avezzano sono 262 le persone attualmente positive, mente in quarantena ci sono più di 300 avezzanesi, numero che continua a crescere in continuazione. A Celano ci sono state 3 persone guarite e non più positive, mentre gli attuali positivi hanno superato quota 10 e sono, più precisamente, 106. Dei nuovi contagiati giornalieri in città 11 casi, quindi tutti tranne 1, fanno parte tutti di ceppi familiari che conosciamo e già in quarantena domiciliare da giorni perché contatti stretti di casi positivi.