Coronavirus: 4 nuovi contagi giornalieri nella Marsica, 7 in tutta la Provincia

L’Aquila. Sale a 213 il numero dei positivi nella Marsica dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Rispetto a ieri sono 4 i nuovi casi di positività: 2 riguardano una coppia di Avezzano e due il Comune di Celano. Si tratta delle due città più colpite nella Marsica con 69 casi totali ad Avezzano e 38 a Celano. Nei due comuni gli attualmente positivi, cioè contagiati nelle scorse settimane, sono 18 a Celano e 16 ad Avezzano.

In tutta la provincia i nuovi casi sono 7. Nelle altre provincia sono stati registrati 14 nuovi casi a Chieti, 14 in quella di Pescara, e 7 a Teramo. Tra i nuovi positivi c’è anche un bambino di un anno. Sono 42 quindi i nuovi casi in tutta la Regione.

In Abruzzo gli attualmente positivi sono 962, di questi 72 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 persone in terapia intensiva, gli altri 890 sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono stati effettuati 205.994 i test eseguiti in Abruzzo, 2012 in un giorno.