Coronavirus, 4 nuovi casi a Ortucchio, il vicesindaco: “Dipende tutto dai nostri comportamenti”

Ortucchio. Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus nel Comune di Ortucchio. Sono stati registrati 4 nuovi casi.

“Dopo settimane in cui non abbiamo registrato nuovi casi di positività al Covid-19 purtroppo da ieri, i contagi tornano a salire in paese”, ha commentato il vicesindaco Mario D’Agostino, “c’è la necessità vera di alzare al massimo la guardia e di rispettare rigorosamente tutti i comportamenti idonei a contenere la diffusione del virus. Il 2020 è stato un anno orribile ma dobbiamo guardare a quello nuovo con fiducia e speranza senza scordare mai che molto dipende da noi”.

Il vicesindaco, inoltre, annuncia che, proprio per via dei nuovi casi di contagio registrati, l’amministrazione comunale organizza una nuova giornata di screening sulla popolazione in agenda per martedì 5 gennaio 2021.