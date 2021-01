Coronavirus, 18mila nuovi contagi e 414 morti. Salgono le terapie intensive

Avezzano. Il bollettino odierno registra 18.020 nuovi casi di contagio da coronavirus, frutto di 121.275 mila tamponi processati. Ci sono 414 morti. Salgono i ricoverati in area medica e il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva (+16). Ci sono 15.659 guariti.

Salgono a 36.880 i casi totali di contagio da coronavirus in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 229 positività su 2284 tamponi effettuati. La fascia di età interessata va dai 10 mesi a 94 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1265 (di età compresa tra 41 e 86 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 24298 dimessi/guariti (+232 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11317 (-14 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 532082 tamponi molecolari (+2284 rispetto a ieri).