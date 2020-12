Coronavirus, focolaio con 12 contagi alla residenza per anziani Santa Maria Valleverde di Celano

Celano. Un nuovo focolaio Covid19 nella Marsica che coinvolge anziani. Dodici persone sono risultate positive al tampone, alla struttura residenziale Santa Maria Valleverde.

A comunicarlo questa mattina sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco Settimio Santilli.

“Gli attuali positivi nel Comune di Celano”, ha continuato il primo cittadino, “scendono a 100; i ceppi familiari interessati dalle positività scendono a 32. Anche nella Residenza per Anziani Santa Maria Valleverde, come in altre strutture analoghe, purtroppo sono stati riscontrati casi positivi al Covid-19. Sono in costante contatto con la direzione della stessa struttura per ogni aggiornamento del caso sulla gestione dei pazienti. La direzione della Residenza è a sua volta in stretto contatto e sinergia con i medici dell’unità Usca e della Asl che la coadiuvano nel monitoraggio dei pazienti. La situazione per il momento rimane sotto rigido controllo da parte delle autorità sanitarie preposte”.