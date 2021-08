“Coro e banda nell’età moderna”: appuntamento a Scurcola Marsicana con la grande musica

Scurcola Marsicana. Domani sera, sabato 28 agosto, si terrà a Scurcola Marsicana il concerto “Coro e banda nell’età moderna”, che vedrà come protagonisti il Complesso Bandistico “Città di Scurcola Marsicana” e la Schola Cantorum “Vincenzo De Giorgio”.

In occasione dei festeggiamenti di Maria S.S. della Vittoria, il Comitato ha invitato i due gruppi musicali di Scurcola ad esibirsi insieme, come già accaduto con successo due anni fa, l’evento musicale vedrà il Coro e la Banda, diretti rispettivamente dal Maestro Monica Tortora e dal Maestro Stefano Fabrizio Guadagnoli, esibirsi in brani tratti dal repertorio originale di musica per banda, musiche da film e brani strumentati per voce, coro e banda, tratte da musiche di Rossini, Verdi, Mascagni e anche Rota.

In apertura di concerto, si esibiranno con 3 brani anche i piccoli allievi della scuola musica della banda, preparati dal M° Paolo Amicucci. Il concerto si terrà nella piazza del Mercato a partire dalle ore 21 e si svolgerà nel pieno e rigoroso rispetto delle regole anticovid.