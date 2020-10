Cornetti al burro, marmellate artigianali, latte fresco e caffè di qualità: colazione sana da Stuzzicò

I cornetti alla margarina sono sempre stati banditi. Al loro postoci sono quelli al burro. Perché se da un lato le scelte per massimizzare il risparmio, come quella di usare margarina nelle paste che ne facilita di gran lunga la sfogliatura, in prima battuta, attirano clienti per via dei prezzi più bassi, poi alla fine la genuinità paga sempre.

La margarina garantisce minor costo ma abbassa la qualità e non fa nemmeno bene alla salute!

E comunque, in primis, a guadagnarci, sono il profumo, il sapore e il gusto.

I cornetti sono vuoti e possono essere riempiti sul momento con tanti gusti di marmellate e confetture.

Che non sono di quelle gelatinose e piene di zucchero artificiale ma sono quelle della tradizione, fatte con tanta frutta lavorata artigianalmente.

Diversi i gusti proposti ai clienti che arrivano ogni giorno da tutta la Marsica e anche oltre: fragole, frutti rossi, pesca, albicocca, arancia.

Tutto questo perché da Stuzzicò, nel nucleo industriale di Avezzano, nell’area di servizio di fronte al cinema, a due passi dall’uscita della Superstrada, lo slogan “Mangia Sano, Mangia Italiano”, pensato per lanciare una nuova campagna di comunicazione sulla pagina Facebook è il vero mood del locale!

Clicca qui e lascia il like su Facebook sulla pagina Stuzzicò Avezzano.

L’hashtag #mangiasanomangiaitaliano da Stuzzicò, come spiega Roberto D’Arcangelo, titolare dell’attività, è la vera essenza di ogni piatto, che viene dalla miglior tradizione culinaria italiana.

A partire dalla colazione, passando per il pranzo, fino alla sera a cena.

Cornetti più leggeri e digeribili quindi, per chi ne sa apprezzare il sapore diverso che offre il burro, cui tutti i giorni si affiancano anche paste per ogni gusto. Dalla bomba alla crema pasticcera fino ai saccottini, alle trecce con dentro la frutta a pezzi, alle colorate crostate e ai ciambellotti bianchi o nella variante al cacao che li rende neri.

Il latte è Cigno, è di alta qualità ed è acquistato ogni giorno fresco. Il caffè offre la garanzia del nome Illy.

Anche la colazione, come tutti gli altri piatti e le portate di pranzo o cena, è anche da asporto, per chi la richiede a casa oppure in ufficio.

“Stiamo continuando a offrire il servizio da asporto perché ci siamo resi conto che dopo il lockdown molte persone hanno cambiato le proprie abitudini di vita”, commenta D’Arcangelo, “la nostra attività cerca di stare al passo con i cambiamenti e per questo manteniamo attive le consegne a domicilio durante tutto l’arco della giornata. All’interno del nostro locale garantiamo distanze e tutte le precauzioni anti contagio ma, sempre in numero maggiore, i clienti chiedono l’asporto in occasione di cene o pizzate con la famiglia e i parenti. Così le persone non si spostano e noi li raggiungiamo con piacere direttamente a casa, con i loro piatti preferiti”.

Leggi anche:

#advertising