La corale Corsi di Celano alla Porziuncola di Assisi in ricordo del cammino di Tommaso e Francesco

Avezzano. L’associazione corale polifonica “Corsi” di Celano sarà nella basilica della Porziuncola di Santa maria degli Angeli ad Assisi per compiere il percorso partito già due anni fa nell’ambito del progetto “Il viaggio misericordioso” sulle orme di Francesco e Tommaso da Celano primo biografo del Santo di Assisi. Il coro “G.Corsi” curerà l’animazione liturgica della Santa Messa che sarà celebrata nella Basilica della Porziuncola alle 17.

Nel corso della cerimonia sarà ricordato il Cammino di Tommaso e Francesco, progetto che ha portato il Coro “G. Corsi” a svolgere numerosi concerti a Celano, Castel Vecchio Subequo, Borgo San Pietro fino all’animazione della Messa in occasione della presentazione del progetto nella basilica di San Pietro in Vaticano, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Celano e con gli altri centri interessati dal cammino.

La figura di Tommaso da Celano è stata ricordata dal coro “G. Corsi” in numerose occasioni come nel decennale del terremoto dell’Aquila ,lo scorso 6 Aprile 2019, nella cattedrale di San Bernardino, con l’esecuzione del “Dies Irae” sequenza gregoriana attribuita a Tommaso da Celano e del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi.

Il Coro “ G. Corsi” sarà accompagnato da una delegazione che porterà il saluto alla Comunità dei Frati nel locale convento francescano. Il programma dei canti per l’animazione liturgica prevede brani di Frisina, Mozart, Frank, Haendel.

Voce soprano solista Stefania Santariga, direttore del Coro Maria Rosaria Legnini, organista Franco Marcanio. Sarà possibile partecipare al viaggio in autobus per accompagnare il coro e portare il saluto della cittadinanza di Celano. Per informazioni rivolgersi direttamente ai componenti e collaboratori del Coro “G.Corsi”.