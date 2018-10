Irruzione dei ladri in una villa, Anziani derubati in pieno giorno. Il bottino è di 50mila euro

Luco dei Marsi. La Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti dopo un furto di circa 50 mila euro avvenuto ai danni di una coppia di anziani all’interno di una villetta di loro proprietà nelle vicinanze del centro.

Forse un basista dietro il furto visto che i malviventi hanno agito nel momento in cui la coppia di anziani si era recata come fa solitamente in pieno giorno per assistere alla Santa messa, sapendo tra l’latro dove dirigersi: nella cassaforte a muro nascosta dietro un quadro.

I ladri per arraffare gioielli e denaro hanno dovuto faticare un po’ visto che hanno dovuto divellere il cancello e scardinare la porta blindata della villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai colleghi della Scientifica per i rilievi del caso