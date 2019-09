Nasce ad Avezzano il coordinamento “Frazioni e periferie”, obiettivo: puntare allo sviluppo del territorio

Avezzano. I cittadini iniziano a lavorare per lo sviluppo del loro territorio. Le elezioni iniziano ad avvicinarsi e per questo non solo i volti noti della politica, ma anche i semplici residenti, hanno iniziato a organizzarsi con l’obiettivo di costruire un progetto concreto per la città.

Il prossimo appuntamento elettorale, previsto per la primavera 2020, potrebbe essere determinante per l’Avezzano del domani. E anche i cittadini questo lo sanno bene. Per questo, oltre ai movimenti politici, ai partiti, ai gruppi, hanno iniziato a muovere i primi passi anche i residenti. Nei giorni scorsi, infatti, è nato ad Avezzano il coordinamento Frazioni e periferie. L’intento è quello di costruire un’alternativa politica per lo sviluppo del territorio e in particolar modo delle frazioni e delle periferie di Avezzano.

Il movimento ha già raccolto molti adepti e si sta iniziando a strutturare. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro e sarà eletto un coordinatore per organizzare il lavoro futuro.