Coordinamento cittadino insorge: via San Francesco sempre più pericolosa. Per Passerotti esiste solo il centro città

“Il Coordinamento frazioni e periferie, Fuoricentro, in riferimento all’ennesimo incidente in via San Francesco tra auto e moto con un motociclista di Avezzano, il quale è rimasto ferito in modo serio, ha chiesto un incontro con il commissario straordinario di Avezzano Mauro Passerotti affinché si possa risolvere una volta per tutte la pericolosità di via San Francesco.”

Queste le parole del coordinamento cittadino “Fuoricentro” che, attraverso la persona di Francesco Basile, ha fatto emergere tutta la preoccupazione degli avezzanesi per la pericolosa situazione di via San Francesco, dove le auto sfrecciano non curanti dei limiti di velocità.

Basile fa sapere che il coordinamento ha già dato seguito a dei tecnici per verificare la fattibilità di alcuni interventi preventivi, quali il posizionamento di rallentatori di velocità con idonea segnaletica.

“Non siamo di serie B, non esiste solo il centro, i cittadini sono tutti uguali” lo slogan urlato a gran voce dagli esponenti del coordinamento, pronti più che mai al confronto con il commissario Passerotti.

Il coordinatore