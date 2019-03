Coop centro Italia tutela il potere d’acquisto ribassando il prezzo di oltre 200 prodotti a marchio Coop

Avezzano. Negli oltre 100 punti vendita del Gruppo Coop Centro Italia è partita una grande operazione di ribasso continuativo dei prezzi di tantissimi prodotti Coop: un importante contributo alla difesa del potere di acquisto dei soci e dei consumatori senza però rinunciare a qualità e sicurezza. Una campagna per tutelare i soci e i consumatori: è quella lanciata oggi dal Gruppo Coop Centro Italia che in tutti i propri punti vendita, Ipercoop, Coop, Incoop e Superconti, ha ridotto i prezzi di tantissimi prodotti a marchio in modo continuativo.

La campagna “Bassi e Buoni” prevede infatti l’abbassamento del prezzo di oltre 200 prodotti Coop di larghissimo consumo, atti a coprire tutte le principali esigenze legate alla spesa quotidiana. Si tratta dei prodotti che incidono di più sui bilanci familiari: pasta, olio, latte, biscotti, farina, riso, caffè, acqua, detergenti per la persona e per la casa, pannolini e tanti altri.

Oltre che ancora più bassi, i prodotti Coop sono buoni perché sicuri e controllati, come quelli della linea Origine ad esempio dove la rintracciabilità è totale con un sistema di verifiche certificate, dalla materia prima al prodotto finito.

“La nostra missione – dichiara Antonio Bomarsi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Centro Italia – è fornire ai soci e ai clienti prodotti buoni e sicuri alla migliore convenienza. Quella che offriamo è anche una “convenienza di qualità” perché i prodotti ribassati sono a marchio Coop che garantiscono sicurezza, trasparenza, legalità, rispetto delle persone e dell’ambiente. Il nostro è un impegno concreto e continuativo, non una promozione limitata nel tempo, dettato dai valori fondanti lo stesso principio cooperativo. Un modo in più per sostenere le famiglie dei territori in cui opera la Cooperativa. Questo impegno a favore di soci e clienti, insieme a quello a difesa dell’ambiente caratterizzerà per quest’anno le scelte e le proposte di Coop Centro Italia.”