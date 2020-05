Coop centro Italia in prima linea con nuovi servizi, arriva la spesa on line anche ad Avezzano

Avezzano. La spesa online con ritiro in negozio è ora disponibile all’ipercoop di Avezzano. Comodità, assenza di fila e risparmio di tempo, uniti alla sicurezza e convenienza Coop. Coop Centro Italia è fortemente impegnata a rispondere alle nuove esigenze dei propri soci e clienti, per permettere loro di fruire, attraverso nuove modalità di spesa, della qualità, della sicurezza e della convenienza dell’offerta Coop.

All’impegno quotidiano per garantire piena accessibilità, in tutta sicurezza, ai punti vendita sempre riforniti, infatti, si affianca in via complementare ed integrata la continua attivazione di nuovi servizi. La Cooperativa infatti ha esteso nei giorni scorsi il proprio canale di vendite online in Abruzzo rendendo disponibile il servizio di spesa online con

ritiro di persona a negozio, senza nessun costo aggiuntivo, nel punto vendita Ipercoop sito all’interno del Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano. Il servizio di spesa online è molto semplice e intuitivo ed è alla portata di tutti

quelli che hanno a disposizione un semplice pc, tablet o smartphone con connessione internet.

Per usufruire del ritiro a negozio della spesa ordinata online bastano infatti pochi semplici passaggi: collegandosi al sito spesaonline.coopcentroitalia.it (raggiungibile anche attraverso la APP Coop Centro Italia, scaricabile gratuitamente dagli Store) è possibile creare il proprio profilo e riempire il carrello virtuale scegliendo tra i tantissimi articoli disponibili, alimentari industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati), alimentari freschi (frutta, verdura, carne, ecc) e non alimentari.

L’assortimento della spesa online mantiene le caratteristiche riconosciute ed apprezzate tra gli scaffali dei punti vendita Coop Centro Italia, garantendo sicurezza, qualità e convenienza a partire dai prodotti a marchio Coop. I soci

della Cooperativa possono inoltre associare al profilo di spesa online la propria carta socio per usufruire delle promozioni loro riservate. Una volta scelto il giorno e la fascia oraria di ritiro ed effettuato il pagamento

tramite carte di credito, carte prepagate, PayPal o Masterpass, non resta dunque che passare a ritirarla di persona a negozio nella fascia oraria selezionata. Il nuovo servizio è molto comodo e permette di risparmiare tempo: fare

la spesa online e ritirarla a negozio presso il punto d’ascolto permette di evitare le eventuali code agli ingressi.

Sicurezza, comodità, convenienza, libertà di scelta; ancora una volta, anche sul fronte dei nuovi servizi online, trovano conferma i valori Coop.